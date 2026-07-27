Rocket Lab en pleine ascension ; l'entreprise dévoile les détails d'un contrat de 266 millions de dollars avec la Force spatiale américaine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

27 juillet - ** L'action Rocket Lab RKLB.O affiche une hausse de 5,3% à 67,30 dollars en pré-ouverture

** La société de services spatiaux a annoncé qu'elle s'est vu attribuer un contrat de plusieurs lancements d'une valeur de 266 millions de dollars avec le programme de lancement de systèmes de fusées (Rocket Systems Launch Program) du Commandement des systèmes spatiaux (Space Systems Command ) de la Force spatiale américaine

** Ce contrat a été révélé la semaine dernière, Rocket Lab ayant publié lundi un communiqué plus détaillé

** Dans le cadre de ce contrat, RKLB réalisera 12 lancements suborbitaux, avec jusqu’à six lancements supplémentaires; le premier lancement devrait avoir lieu au plus tôt fin 2026

** Les travaux seront réalisés au Pacific Spaceport Complex, en Alaska, et devraient s’achever d’ici fin 2028

** À la dernière clôture, RKLB affichait une baisse de 8,39% depuis le début de l'année