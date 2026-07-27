 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Rocket Lab en pleine ascension ; l'entreprise dévoile les détails d'un contrat de 266 millions de dollars avec la Force spatiale américaine
information fournie par Reuters 27/07/2026 à 13:40
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

27 juillet - ** L'action Rocket Lab RKLB.O affiche une hausse de 5,3% à 67,30 dollars en pré-ouverture

** La société de services spatiaux a annoncé qu'elle s'est vu attribuer un contrat de plusieurs lancements d'une valeur de 266 millions de dollars avec le programme de lancement de systèmes de fusées (Rocket Systems Launch Program) du Commandement des systèmes spatiaux (Space Systems Command ) de la Force spatiale américaine

** Ce contrat a été révélé la semaine dernière, Rocket Lab ayant publié lundi un communiqué plus détaillé

** Dans le cadre de ce contrat, RKLB réalisera 12 lancements suborbitaux, avec jusqu’à six lancements supplémentaires; le premier lancement devrait avoir lieu au plus tôt fin 2026

** Les travaux seront réalisés au Pacific Spaceport Complex, en Alaska, et devraient s’achever d’ici fin 2028

** À la dernière clôture, RKLB affichait une baisse de 8,39% depuis le début de l'année

Valeurs associées

ROCKET LAB
65,1800 USD NASDAQ +1,99%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 406,06 +0,40%
Pétrole Brent
89,04 -11,88%
2CRSI
27 -2,10%
HAFFNER ENERGY
0,255 +16,17%
SOITEC
107,05 -7,11%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank