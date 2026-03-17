Rocket Lab chute après l'annonce de son projet de levée de fonds d'un milliard de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 mars - ** La société de services spatiaux Rocket Lab

RKLB.O a vu ses actions baisser de 4,2 % dans les échanges prolongés à 75,36 $, alors qu'elle cherche à lever des fonds ** RKLB a déposé un dossier pour une offre d'actions pouvant atteindre 1 milliard de dollars (sur le marché) avec des maisons de courtage telles que BofA, BTIG, Cantor Fitzgerald, Deutsche Bank et Goldman Sachs en tant qu'agents de vente

** Dans le cadre de l'accord de distribution des actions, Co peut conclure des ventes à terme avec les agents

** L'entreprise a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour financer sa croissance, y compris des acquisitions potentielles, et à des fins générales et de fonds de roulement

** La société RKLB, basée à Long Beach (Californie), compte environ 569,4 millions d'actions en circulation au 12 mars, selon la déclaration, ce qui lui confère une capitalisation boursière d'environ 44,8 milliards de dollars

** Les actions de RKLB ont augmenté de 10,2 % mardi pour clôturer à 78,59 $. L'action a augmenté de ~13% depuis le début de l'année et a environ quadruplé au cours des 12 derniers mois

** 13 des 18 analystes considèrent RKLB comme un "achat fort" ou un "achat", 5 comme un "maintien"; PT médian de 90 $ en hausse par rapport à 80,55 $ il y a un mois et 63 $ le 17 décembre, selon les données de LSEG