Roche veut investir 50 milliards USD aux Etats-Unis durant les 5 prochaines années

( AFP / SEBASTIEN BOZON )

Le géant pharmaceutique suisse Roche compte investir 50 milliards de dollars (43 milliards d'euros) aux Etats-Unis durant les cinq prochaines années, a-t-il annoncé mardi.

Ces investissements doivent lui permettre de renforcer ses capacités de production dans la pharmacie mais aussi dans ses activités de diagnostic, indique le groupe dans un communiqué.

Ils doivent servir à étendre les capacités sur plusieurs sites, notamment dans le Kentucky, l'Indiana, le New Jersey, l'Oregon et la Californie, le groupe précisant qu'il compte communiquer sur un site supplémentaire prochainement.

Le groupe, numéro un mondial de l'oncologie, dispose déjà de 13 usines dans le pays et de 15 sites de recherche et développement et y emploie 25.000 personnes.

Son concurrent suisse Novartis avait fait savoir il y a une dizaine de jours qu'il comptait investir 23 milliards de dollars aux États-Unis sur cinq ans.