Roche va mettre la main sur 89bio et son pegozafermin
information fournie par Zonebourse 18/09/2025 à 09:00
Cette opération lui permettra de mettre la main sur le pegozafermin, un analogue du FGF21 actuellement en phase avancée de développement dans la MASH chez les patients fibrotiques modérés et sévères (stades F2 et F3) ainsi que chez les patients cirrhotiques (stade F4).
'La pegozafermin pourrait offrir le meilleur traitement pour la stéatohépatite associée à la dysfonction métabolique (MASH) modérée à sévère, l'une des comorbidités les plus répandues de l'obésité', affirme le groupe de santé suisse.
Roche fera l'acquisition de 89bio pour 14,50 dollars par action à la clôture, soit une valeur nette totale d'environ 2,4 milliards de dollars, et jusqu'à environ 3,5 MdsUSD en incluant un droit à valeur conditionnelle non négociable de 6 USD par action.
L'accord de fusion a été approuvé à l'unanimité par les conseils d'administration de Roche et de 89bio. Soumise aux conditions de finalisation usuelles, la transaction devrait être réalisée au quatrième trimestre 2025.
Valeurs associées
|261,800 CHF
|Swiss EBS Stocks
|+0,54%
A lire aussi
-
(AOF) - CIS a dévoilé des résultats semestriels en nette hausse, l’activité ayant été portée par la montée en puissance de contrats majeurs en Afrique et Eurasie. Sur la période, le chiffre d’affaires a progressé de 18,6 %, à 236,5 millions d’euros, tandis que ... Lire la suite
-
* KERING PRTP.PA - Le groupe de luxe français a nommé Francesca Bellettini directrice générale de sa marque phare Gucci, en remplacement de Stefano Cantino, évincé après seulement neuf mois, marquant ainsi le premier grand remaniement managérial sous la houlette ... Lire la suite
-
par Howard Schneider et Ann Saphir WASHINGTON (Reuters) -La Réserve fédérale américaine (Fed) a, comme prévu, réduit mercredi ses taux directeurs d'un quart de point de pourcentage et indiqué qu'elle baisserait progressivement ses coûts d'emprunt pour le reste ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Mais attention le RSI est survendu, ce qui laisse la possibilité d'une consolidation. Les indicateurs stochastiques ne donnent pas de signaux ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer