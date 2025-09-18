 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Roche va mettre la main sur 89bio et son pegozafermin
information fournie par Zonebourse 18/09/2025 à 09:00

Roche fait part d'un accord définitif pour acquérir 89bio, société biopharmaceutique de stade clinique cotée, 'pionnière dans le développement de thérapies innovantes pour le traitement des maladies hépatiques et cardiométaboliques'.

Cette opération lui permettra de mettre la main sur le pegozafermin, un analogue du FGF21 actuellement en phase avancée de développement dans la MASH chez les patients fibrotiques modérés et sévères (stades F2 et F3) ainsi que chez les patients cirrhotiques (stade F4).

'La pegozafermin pourrait offrir le meilleur traitement pour la stéatohépatite associée à la dysfonction métabolique (MASH) modérée à sévère, l'une des comorbidités les plus répandues de l'obésité', affirme le groupe de santé suisse.

Roche fera l'acquisition de 89bio pour 14,50 dollars par action à la clôture, soit une valeur nette totale d'environ 2,4 milliards de dollars, et jusqu'à environ 3,5 MdsUSD en incluant un droit à valeur conditionnelle non négociable de 6 USD par action.

L'accord de fusion a été approuvé à l'unanimité par les conseils d'administration de Roche et de 89bio. Soumise aux conditions de finalisation usuelles, la transaction devrait être réalisée au quatrième trimestre 2025.

