Roche: une technologie de séquençage par expansion information fournie par Cercle Finance • 21/02/2025 à 11:57









(CercleFinance.com) - Roche dévoile une technologie exclusive et révolutionnaire de séquençage par expansion (SBX), qui 'offre un séquençage ultra-rapide et à haut débit, à la fois flexible et évolutif pour un large éventail d'applications', selon le groupe de santé suisse.



Cette technologie représente d'après lui 'un bond en avant dans le séquençage de nouvelle génération (NGS), qui joue un rôle essentiel dans le décodage de maladies complexes comme le cancer, les troubles immunitaires et les maladies neurodégénératives'.



Combiné à un module de capteur innovant à haut débit, SBX utilise des molécules synthétiques expansées pour déterminer la séquence d'ADN d'une molécule cible, créant ainsi une technologie ultra-rapide, évolutive et flexible.



En réduisant le temps entre l'échantillon et le génome de plusieurs jours à quelques heures, cette nouvelle approche pourrait accélérer considérablement la recherche génomique, ainsi que les applications translationnelles et cliniques dans les années à venir.





