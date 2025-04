Roche: un algorithme pour détecter les crises cardiaques information fournie par Cercle Finance • 23/04/2025 à 07:25









(CercleFinance.com) - Roche fait part de l'introduction de son algorithme innovant de triage des douleurs thoraciques, un dispositif médical IVD marqué CE et mis au point en collaboration avec l'Universitätsklinikum Heidelberg, dans le cadre de la suite d'algorithmes navif.



Cet algorithme est conçu pour détecter plus rapidement et plus précisément le syndrome coronarien aigu (SCA) chez les patients présentant des douleurs thoraciques, l'une des raisons les plus courantes des visites aux urgences.



Il offre ainsi une évaluation standardisée, aidant les médecins urgentistes à prendre des décisions cliniques pour identifier ou exclure des crises cardiaques (infarctus aigu du myocarde) et ainsi améliorer les soins dans ce domaine.



L'algorithme est disponible en Europe, au Moyen-Orient et en Asie, avec une disponibilité ultérieure prévue aux États-Unis, via la suite d'algorithmes navify, plateforme basée sur le cloud qui héberge des algorithmes cliniques de Roche et de ses partenaires.





Valeurs associées ROCHE HLDG DR 254,800 CHF Swiss EBS Stocks -0,31%