Roche: test CINtec PLUS soutenu par l'OMS

(CercleFinance.com) - Roche annonce que l'OMS a intégré ses tests de cytologie à double coloration (CINtec PLUS) dans ses lignes directrices sur la prévention du cancer du col de l'utérus, soulignant le rôle du groupe de santé suisse dans les solutions pionnières contre cette maladie.



Il s'agit du seul test à double coloration approuvé par la FDA américaine et marqué CE qui permet d'identifier les personnes positives au virus du papillome humain (VPH) qui sont les plus à risque de développer un pré-cancer et un cancer du col de l'utérus.



Il peut ainsi réduire le nombre de femmes qui subissent des procédures de colposcopie inutiles tout en permettant une intervention plus précoce pour celles qui présentent un risque plus élevé de développer un cancer.





