Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche: Tecentriq par voie SC recommandé par le CHMP information fournie par Cercle Finance • 14/11/2023 à 09:13









(CercleFinance.com) - Roche annonce que le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments (EMA) a recommandé l'approbation de son Tecentriq par voie sous-cutanée (SC) dans l'Union européenne.



Le CHMP a recommandé Tecentriq SC pour toutes les indications dans lesquelles Tecentriq par perfusion intraveineuse (IV) a déjà été approuvé, y compris certains types de cancer du poumon, du foie, de la vessie et du sein.



Cet avis positif se fonde sur les données pivots de l'étude de phase IB/III IMscin001, qui ont montré un profil d'innocuité et d'efficacité compatible avec la formulation IV. La décision finale de la Commission européenne est attendue dans un avenir proche.





Valeurs associées ROCHE HLDG DR Swiss EBS Stocks +0.36%