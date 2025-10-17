Roche signe un accord de licence mondial exclusif avec le chinois Hansoh
Aux termes du partenariat, Hansoh Pharma va transférer à Roche la capacité de développer et de commercialiser le programme HS-20110 en dehors de la Chine, de Hong Kong de Macao et de Taiwan.
Hansoh recevra en contrepartie un versement initial de 80 millions de dollars auquel pourraient s'ajouter des paiements d'étapes de développement clinique, réglementaires et commerciaux, en plus de redevances mondiales échelonnées sur les ventes.
D'après Hansoh, HS-20110 a montré des premiers signes d'activité prometteurs dans le traitement des tumeurs solides, à commencer par le cancer du côlon.
