Roche: résultats positifs du prasinezumab pour Parkinson information fournie par Cercle Finance • 19/12/2024 à 09:05









(CercleFinance.com) - Roche présente les résultats issus d'une étude de phase IIb portant sur le prasinezumab qui a été administré à 586 patients atteints de la maladie de Parkinson à un stade précoce.



Le traitement a montré une efficacité clinique potentielle sur le critère principal (progression motrice confirmée) avec un HR=0,84, mais sans atteindre la significativité statistique (p=0,0657). Une analyse pré-spécifiée révèle un effet plus marqué chez les patients sous lévodopa (HR=0,79). Des tendances positives ont également été observées sur plusieurs critères secondaires et exploratoires.



Le prasinezumab est bien toléré, sans nouveaux signaux de sécurité.



Roche poursuit les études ouvertes de phase II et IIb pour évaluer les effets observés et collaborera avec les autorités de santé pour déterminer les prochaines étapes.



Les résultats complets seront présentés lors d'une conférence médicale à venir.





