Roche: résultats encourageants dans le cancer du sein information fournie par Cercle Finance • 28/01/2025 à 10:51









(CercleFinance.com) - Roche s'inscrivait en hausse mardi à la Bourse de Zurich suite à la publication de résultats positifs d'une étude portant sur un nouveau médicament contre le cancer du sein.



Le groupe pharmaceutique suisse indique que son comprimé Itovebi a permis une amélioration 'statistiquement significative et cliniquement pertinente' de la survie des patients atteints d'une forme de cancer du sein avancé dit HR positif.



Si le laboratoire bâlois déclare que les données concernant la survie globale ne sont pas encore 'matures', il note que les analyses préliminaires montrent une réduction du risque d'aggravation de la maladie ou de décès de 57% en comparaison des traitements standards (palbociclib et fulvestrant).



A ce stade de l'essai, la survie globale atteint 15 mois contre 7,3 mois dans le groupe témoin.



L'étude portait sur des patients atteints d'un cancer du sein localement avancé ou métastatique avec mutation mutation PIK3CA, HR-positif, mais HER2-négatif et résistant aux traitements par endocrine.



Il s'agit, selon Roche, d'une forme de la maladie où le pronostic est généralement sombre et où un besoin urgent de nouveau traitement se fait sentir.



Le titre gagne actuellement autour de 1,1%, surperformant le SMI (+0,1%) ainsi que le sous-indice européen de la santé du STOXX 600 (0,7%).





Valeurs associées ROCHE HLDG DR 282,70 CHF Swiss EBS Stocks +1,22%