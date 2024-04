Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Roche: résultats de phase III positifs dans la SEP information fournie par Cercle Finance • 17/04/2024 à 09:47









(CercleFinance.com) - Roche fait part de résultats sur son injection sous-cutanée d'Ocrevus à un an, démontrant une suppression quasi complète des poussées cliniques et des lésions cérébrales chez les patients atteints de formes progressives et récurrentes de sclérose en plaques (SEP).



Selon cette étude de phase III OCARINA II, l'injection sous-cutanée de 10 minutes deux fois par an a ainsi le potentiel d'étendre l'utilisation d'Ocrevus aux centres de traitement qui n'ont pas d'infrastructure intraveineuse ou dont la capacité est limitée.



La FDA américaine et l'agence européenne des médicaments (EMA) ont accepté les dépôts sur la base des données de cette étude, l'approbation de l'UE étant prévue à la mi-2024 et celle des États-Unis, en septembre 2024.





