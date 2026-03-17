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Roche renforce son infrastructure mondiale d'IA avec Nvidia
information fournie par Zonebourse 17/03/2026 à 08:30

Roche annonce l'expansion de son infrastructure mondiale d'IA, avec le déploiement d'une usine d'IA (IA factory) à grande échelle alimentée par une pile complète de dernière génération de calcul accéléré et d'IA de Nvidia.

Dotée de 2 176 GPU haute performance sur site à travers les États-Unis et l'Europe, et intégrée sur toute la chaîne de valeur, cette infrastructure est conçue pour accélérer le développement de solutions de diagnostic et de traitements.

Grâce à cet investissement le plus récent, l'infrastructure combinée de GPU sur site et cloud de Roche dépasse désormais les 3 500 GPU Blackwell, ce qui constitue la plus grande empreinte GPU annoncée pour une entreprise pharmaceutique.

Cette expansion marque la prochaine phase d'une collaboration stratégique lancée en 2023 avec Nvidia, qui doit permettre au laboratoire suisse d'accélérer le développement de médicaments grâce à des données de haute qualité et à une IA révolutionnaire.

"Les usines d'IA Nvidia contribuent à accélérer les découvertes, à permettre des essais cliniques plus efficaces et à débloquer des informations de données à grande échelle, favorisant ainsi l'innovation et l'amélioration des résultats en santé", précise Roche.

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