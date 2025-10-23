Roche relève ses prévisions mais la faiblesse du dollar pèse sur les ventes

Le groupe pharmaceutique suisse Roche ROG.S a relevé jeudi sa prévision annuelle de bénéfice, malgré des ventes inférieures aux attentes sur les neuf premiers mois, pénalisées par les effets de change.

Roche prévoit une hausse du bénéfice par action ajusté autour de 10% ("high single to low double digit").

Il s'agit d'une augmentation par rapport aux prévisions antérieures qui faisaient état d'un pourcentage de croissance à entre 7% et 9% ("high single digit").

L'amélioration des perspectives de bénéfices, bien qu'excluant le fardeau des taux directeur, pourrait donner un coup de pouce au directeur général Thomas Schinecker, qui investit massivement dans les médicaments contre l'obésité afin de concurrencer les deux principaux fabricants de médicaments amaigrissants, Novo Nordisk NOVOb.CO et Eli Lilly LLY.N .

Le chiffre d'affaires pour la période janvier-septembre a augmenté de 2% en termes non ajustés, atteignant 45,9 milliards de francs suisses, alors que les analystes tablaient sur environ 46,2 à 46,4 milliards de francs.

(Reportage Ludwig Burger, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)