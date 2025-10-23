 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 226,43
+0,24%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Roche relève ses prévisions de bénéfice mais ne séduit pas
information fournie par Zonebourse 23/10/2025 à 09:45

Le laboratoire suisse Roche a relevé jeudi ses prévisions de bénéfice pour 2025, en dépit de ventes pénalisées par les effets de change sur les neuf premiers mois de l'année. Le marché accueille froidement la publication, avec un titre qui recule de plus de 2% dans les premiers échanges.

Le groupe table désormais sur une hausse du bénéfice par action ajusté comprise entre un 'haut chiffre à un chiffre' et 'un bas chiffre à deux chiffres' en pourcentage, contre une prévision précédente d''un haut chiffre à un chiffre'. Il confirme une croissance de chiffre d'affaires de l'ordre de 5%.

Cette révision pourrait soutenir le PDG Thomas Schinecker dans sa stratégie d'investissement dans les traitements contre l'obésité, secteur dominé par Novo Nordisk et Eli Lilly.

Sur les neuf premiers mois, le chiffre d'affaires atteint 45,9 milliards de francs suisses (+2%), légèrement en dessous des attentes.
Oddo BHF souligne 'quelques déceptions au niveau des ventes' et un effet de change plus délétère que prévu.

Valeurs associées

ROCHE HLDG DR
273,400 CHF Swiss EBS Stocks -2,53%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank