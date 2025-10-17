 Aller au contenu principal
Roche reçoit un avis favorable du CHMP dans la néphrite lupique
information fournie par Zonebourse 17/10/2025 à 13:58

Roche a annoncé vendredi que le Comité du médicament à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments (EMA) avait rendu un avis favorable en vue de l'octroi d'une autorisation de mise sur le marché à son immunothérapie Gazyva/Gazyvaro dans le traitement de la néphrite lupique, une forme de lupus qui touche les reins.

Dans un communiqué, le groupe pharmaceutique suisse précise que l'opinion positive du CHMP porte sur l'association de son médicament avec le mycophénolate mofétil (MMF), un immunosuppresseur, chez les patients adultes présentant des signes d'activité de classe III ou IV, avec ou sans altérations de classe V, des classifications qui déterminent l'atteinte des fonctions rénales.

Développé en collaboration avec Biogen, Gazyva/Gazyvaro est un anticorps monoclonal obtenu par génie génétique déjà approuvé dans une centaine de pays pour le traitement des cancers hématologiques comme la leucémie.

Roche précise s'attendre à ce que la Commission européenne rende sa décision finale 'dans un futur proche'.


Valeurs associées

ROCHE HLDG DR
283,700 CHF Swiss EBS Stocks -0,56%
