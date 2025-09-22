Roche publie des données positives dans le cancer du sein

(AOF) - Roche a dévoilé des résultats positifs d’une étude de phase III. Cette dernière évaluait son produit Giredestrant en association avec l’Évérolimus chez des patientes atteintes d’un cancer du sein localement avancé ou métastatique, positif aux récepteurs aux œstrogènes et négatif au récepteur 2 du facteur de croissance épidermique humain, préalablement traitées. L’étude a révélé une amélioration statistiquement et cliniquement significative de la survie sans progression.
