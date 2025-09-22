 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 831,36
-0,28%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Roche publie des données positives dans le cancer du sein
information fournie par AOF 22/09/2025 à 11:54

(AOF) - Roche a dévoilé des résultats positifs d’une étude de phase III. Cette dernière évaluait son produit Giredestrant en association avec l’Évérolimus chez des patientes atteintes d’un cancer du sein localement avancé ou métastatique, positif aux récepteurs aux œstrogènes et négatif au récepteur 2 du facteur de croissance épidermique humain, préalablement traitées. L’étude a révélé une amélioration statistiquement et cliniquement significative de la survie sans progression.

Valeurs associées

ROCHE HLDG DR
271,300 CHF Swiss EBS Stocks +2,34%
