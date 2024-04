Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Roche: progression de 2% des ventes à TCC au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 24/04/2024 à 09:36









(CercleFinance.com) - Roche dévoile des ventes de 14,4 milliards de francs suisses pour son premier trimestre 2024, en baisse de 6% en données publiées, mais en progression de 2% à taux de change constants, portée par la forte croissance des nouveaux médicaments et diagnostics.



'Si l'on exclut les produits liés à la Covid-19, les ventes ont augmenté de 7%', précise le groupe de santé suisse, ajoutant que 'à l'avenir, il n'y aura pas d'autre impact important de la baisse des ventes liée à la Covid-19'.



Aussi, Roche se dit confiant dans la croissance de son chiffre d'affaires 'dans le milieu de la fourchette à un chiffre' cette année (à taux de change constants) et confirme donc ses perspectives pour 2024.





