Roche: présente les résultats d'un traitement pour la grippe information fournie par Cercle Finance • 25/04/2025 à 14:33









(CercleFinance.com) - Roche a annoncé la publication par le New England Journal of Medicine (NEJM) d'une analyse détaillée de l'essai de phase III CENTERSTONE de Xofluza® (baloxavir marboxil).



Cet essai a atteint son critère d'évaluation principal, montrant qu'une dose orale unique de Xofluza administrée à des personnes infectées par la grippe réduisait de 32 % le risque de contamination par le virus.



' Cet essai est le premier à démontrer un effet antiviral réduisant la transmission des virus grippaux au sein d'un foyer. Ce résultat pourrait avoir de vastes implications pour la santé publique ', a déclaré Levi Garraway, MD, PhD, directeur médical et responsable du développement mondial des produits chez Roche.



Les résultats de l'essai CENTERSTONE ont été soumis aux autorités sanitaires, notamment à la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis et à l'Agence européenne des médicaments (EMA).



Chaque année, la grippe saisonnière infecte environ un milliard de personnes dans le monde et provoque des millions d'hospitalisations, avec jusqu'à 650 000 décès dans le monde, indique le groupe.





