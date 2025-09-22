Roche présente des résultats positifs dans le cancer du sein
information fournie par Zonebourse 22/09/2025 à 08:58
'Le cancer du sein ER-positif représente environ 70 % des cas de cancer du sein . Malgré les progrès thérapeutiques, le cancer du sein ER-positif reste particulièrement difficile à traiter en raison de sa complexité biologique' précise le groupe.
evERA a atteint ses critères d'évaluation principaux ; le giredestrant associé à l'évérolimus a démontré un bénéfice significatif dans les populations ITT et mutées ESR1 dans un contexte post-inhibiteur de CDK, par rapport au traitement standard associé à l'évérolimus.
L'association entièrement orale a été bien tolérée et les événements indésirables étaient cohérents avec les profils de sécurité connus des traitements individuels de l'étude ; aucun nouveau signal de sécurité n'a été observé.
evERA est le premier essai de phase III positif comparant un traitement contenant un dégradateur sélectif des récepteurs aux oestrogènes entièrement oral à une combinaison de soins standard.
Les données seront présentées lors d'une prochaine réunion médicale et partagées avec les autorités sanitaires.
' Ces résultats montrent que l'association giredestrant a apporté un bénéfice significatif aux patientes atteintes d'un cancer du sein ER-positif dont la maladie a progressé après un traitement par inhibiteur de CDK ', a déclaré Levi Garraway, directeur médical et responsable du développement mondial des produits de Roche.
' Nous sommes impatients de discuter de ces résultats avec les autorités réglementaires afin de rendre ce traitement à base de giredestrant accessible à de nombreuses personnes atteintes d'un cancer du sein ER-positif avancé. '
Valeurs associées
|281,600 CHF
|Swiss EBS Stocks
|+1,96%
A lire aussi
-
Nexans a annoncé lundi avoir obtenu un financement de 250 millions d'euros de la part de la Banque européenne d'investissement (BEI) en vue de soutenir ses programmes de recherche et développement (R&D), ainsi que certains de ses investissements industriels.
-
Les principales Bourses européennes évoluent en petite baisse en début de séance lundi, les investisseurs attendant des précisions sur les politiques monétaires. À Paris, le CAC 40 perd 0,43% à 7.819,92 points vers 07h17 GMT. Le Dax à Francfort lâche 0,15%, le ... Lire la suite
-
Nexans a déclaré lundi s'être vu octroyer un financement de 250 millions d'euros par la Banque européenne d’investissement (BEI), en vue de soutenir ses programmes de recherche, développement et innovation (RDI) sur la période 2024-2029. Outre la RDI, les projets ... Lire la suite
-
Les principales Bourses européennes sont attendues en légère baisse lundi après la Fed la semaine passée. Les contrats à terme suggèrent une ouverture en baisse de 0,08% pour le CAC 40 parisien, de 0,14% pour le FTSE à Londres, de 0,15% pour le Dax à Francfort ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer