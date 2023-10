Roche: présente des données pour la sclérose en plaques information fournie par Cercle Finance • 12/10/2023 à 10:02

(CercleFinance.com) - Roche a annoncé aujourd'hui de nouvelles données cliniques et réelles pour OCREVUS® (ocrelizumab), démontrant son rôle dans la transformation continue des soins pour les personnes vivant avec une maladie récurrente ou primaire progressive. sclérose en plaques (RMS ou PPMS).



Cette présentation est faite à la 9ème réunion conjointe ECTRIMS-ACTRIMS (Comités européens et américains pour le traitement et la recherche sur la sclérose en plaques).



OCREVUS est le premier et le seul traitement de fond dans la SEP à bénéficier à la fois aux personnes atteintes de RMS et de PPMS et dispose désormais de 10 ans de données de suivi issues de ses trois essais de phase III.



Les nouvelles données sur OCREVUS montrent qu'après 10 ans de traitement, 77 % des personnes atteintes de sclérose en plaques récurrente n'ont plus connu de progression du handicap et 92 % continuent de marcher sans aide.



Les données d'efficacité sur 10 ans mettent en évidence l'impact d'OCREVUS sur la prévention de la progression du handicap et le maintien de la mobilité dans les formes récurrentes et progressives de sclérose en plaques (SEP).



' OCREVUS est la première thérapie par cellules B approuvée pour la RMS et la PPMS et il est remarquable de constater qu'après 10 ans de traitement, une grande majorité des patients atteints de RMS restent indemnes de progression de la maladie ', a déclaré Stephen Hauser, MD, président du comité directeur scientifique.