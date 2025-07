Roche: présente des 'avancées majeures' dans l'Alzheimer information fournie par Cercle Finance • 28/07/2025 à 09:51









(Zonebourse.com) - Roche annonce la présentation de nouvelles données sur son portefeuille Alzheimer lors de la conférence AAIC 2025 à Toronto. Les résultats actualisés d'une étude de phase Ib/IIa confirment une réduction rapide et marquée des plaques amyloïdes grâce au trontinemab, avec 91 % des participants de la cohorte 3,6 mg/kg passant sous le seuil de positivité après 28 semaines.



Deux essais de phase III seront lancés cette année chez des patients symptomatiques précoces, avec un troisième essai prévu en phase préclinique pour les sujets à risque.



Levi Garraway, directeur médical, déclare que Roche 'avance la science dans le but de retarder - et ultimement prévenir - la progression de cette maladie dévastatrice'.







