Roche présente de nouvelles données sur la sclérose en plaques
information fournie par Zonebourse 24/09/2025 à 08:50
De nouvelles données montrent que le traitement par OCREVUS offre un bénéfice significatif dans la prévention de la progression de l'invalidité chez divers groupes de personnes atteintes de sclérose en plaques (SEP).
Cela concerné notamment les enfants atteints de sclérose en plaques récurrente-rémittente (SEP-RR), les femmes atteintes de SEP enceintes ou allaitantes, et les adultes atteints de sclérose en plaques progressive primaire avancée (SEP-PP).
Les données de phase II du fénébrutinib, montrant une suppression quasi complète de l'activité de la maladie à 96 semaines, seront présentées avant les prochaines conclusions de l'étude pivot.
' Nous avons réalisé des progrès scientifiques significatifs dans le traitement de la SEP et amélioré l'état de santé des personnes atteintes, notamment à des moments clés de la vie comme la planification familiale ', a déclaré Levi Garraway, MD, Ph.D., directeur médical et responsable du développement mondial des produits chez Roche.
' Fort de plus de dix ans de données probantes sur son efficacité et sa sécurité, OCREVUS a transformé l'évolution de la SEP chez les personnes atteintes de SEP-R et de SEP-PP, et les nouvelles données renforcent son rôle dans la prévention de la progression du handicap. '
