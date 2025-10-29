Roche obtient le marquage CE pour un test du virus de la dengue
information fournie par Zonebourse 29/10/2025 à 11:18
Cette étape importante promet, selon Roche, d'établir une nouvelle norme en matière d'efficacité et de fiabilité pour relever le défi mondial croissant de la dengue, la maladie virale transmise par les moustiques la plus répandue dans le monde.
Il précise que son nouveau test antigénique, qui fournit des résultats en seulement 18 minutes, 'offre une sensibilité et une spécificité cliniques élevées, ainsi qu'une inclusivité pour les quatre sérotypes du virus de la dengue'.
'L'automatisation complète facilite les débits moyens à élevés et permet d'améliorer l'efficacité du laboratoire et la traçabilité des tests, tout en réduisant le risque d'erreur humaine', ajoute le groupe de santé helvétique.
