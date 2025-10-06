 Aller au contenu principal
Roche obtient le marquage CE pour son algorithme d'IA Kidney Klinrisk
information fournie par Zonebourse 06/10/2025 à 10:30






Roche annonce avoir reçu, en collaboration avec KlinRisk Inc., le marquage CE pour le Kidney Klinrisk Algorithm, premier outil d'évaluation des risques fondé sur l'intelligence artificielle (IA) permettant de prédire le déclin progressif de la fonction rénale.

Ce dispositif est intégré au nouveau panel d'algorithmes sur l'insuffisance rénale chronique (CKD) disponible via la plateforme navify Algorithm Suite. Ce panel associe le nouvel algorithme Klinrisk, destiné à la détection précoce chez les adultes atteints de CKD ou présentant un risque accru (diabète, hypertension), à l'algorithme existant Kidney KFRE, déjà certifié CE.

Matt Sause, directeur général de Roche Diagnostics, souligne que cette innovation 'permet aux médecins de mieux anticiper et gérer la maladie à tous les stades'. La solution sera d'abord déployée en Europe et au Royaume-Uni, avant d'être étendue à d'autres régions.











