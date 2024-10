Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Roche: objectifs climatiques soumis à la SBTi information fournie par Cercle Finance • 11/10/2024 à 10:45









(CercleFinance.com) - Roche indique avoir soumis des objectifs de réduction des gaz à effet de serre (GES) à l'initiative Science Based Targets (SBTi), dans le cadre de ses efforts continus en matière de durabilité et son engagement à lutter contre le changement climatique.



Après avoir réalisé une diminution absolue de 67% de ses émissions de carbone (Scope 1 et 2) depuis 2024, le groupe de santé suisse a élargi sa stratégie de réduction des émissions de carbone pour inclure des objectifs à court et à long terme.



Ces objectifs visent à réduire les émissions de GES dans l'ensemble de ses activités (Scope 1 et 2) et tout au long de sa chaîne de valeur en amont et en aval (Scope 3), ainsi que d'atteindre des émissions nettes nulles sur l'ensemble de la chaîne de valeur d'ici 2045.





Valeurs associées ROCHE HLDG DR 265,70 CHF Swiss EBS Stocks -0,15%