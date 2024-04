Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Roche: marquage CE pour un test compagnon d'Enhertu information fournie par Cercle Finance • 10/04/2024 à 11:45









(CercleFinance.com) - Roche a annoncé mercredi avoir obtenu le marquage CE pour un test de diagnostic compagnon permettant d'identifier les patients atteints d'un cancer du sein métastatique à faible expression HER2 éligibles à Enhertu, le nouvel anticancéreux d'AstraZeneca.



Le test 'Ventana HER2 (4B5)' comprend désormais un algorithme ciblant les niveaux de HER2 afin d'aider les médecins à établir une thérapie ciblée à base d'Enhertu, un conjugué anticorps-médicament qui vise spécifiquement HER2.



D'après Roche, près de la moitié des patients touchés par un cancer du sein métastatique expriment de faibles niveaux de HER2, une protéine qui favorise la croissance des cellules cancéreuses.



Le cancer du sein a récemment dépassé le cancer du poumon en tant que cancer le plus diagnostiqué dans le monde, avec environ 2,3 millions de nouveaux cas recensés chaque année dans le monde.



Plus de 685.000 décès annuels sont attribués à cette maladie.





