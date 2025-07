Roche: le titre avance, prévisions 2025 inchangées information fournie par Cercle Finance • 24/07/2025 à 10:46









Roche a confirmé jeudi ses objectifs annuels de bénéfice et de chiffre d'affaires, les solides performances de sa branche pharmaceutique ayant plus que compensé le repli de ses ventes de produits de diagnostic sur les six premiers mois de l'année.



Le laboratoire suisse a annoncé ce matin que son chiffre d'affaires s'était établi à plus de 30,9 milliards de francs suisses au premier semestre 2025, en hausse de 4% par rapport au chiffre d'affaires de 29,8 milliards réalisé sur la même période de l'exercice précédent.



A taux de changes constants, la croissance de l'activité ressort à 7%.



Le chiffre d'affaires de la division de médicaments s'est accru de 6% (+10% à changes constants) pour atteindre près de 24 milliards tandis que l'activité de diagnostic s'est repliée de 3% en données publiées, à moins de sept milliards.



Au niveau du compte de résultat, le bénéfice par action rapporté aux activités de base ('core') ressort à 11,08 francs, largement supérieur au consensus qui le donnait à 10,38 francs.



Pour 2025, Roche déclare toujours s'attendre, à taux de change constants, à une croissance de son chiffre d'affaires se situant dans la partie moyenne de la plage à un chiffre (soit autour de 5%), avec un BPA qui devrait augmenter plus vite que le C.A., c'est-à-dire dans un intervalle allant de 5% à 9%.



Le groupe dit par ailleurs toujours anticiper une nouvelle augmentation de son dividende.



Dans une note de réaction, les analystes d'Oddo BHF saluent 'une pharma qui sort son épingle du jeu', notamment grâce à la bonne maîtrise de ses coûts, mais mettent également en avant un impact devises 'plus négatif' que prévu dû à la récente hausse du franc suisse sur le marché des changes.



'Comme nous le soulignions dans notre preview, l'évolution des FX s'avèrent nettement délétère avec un impact de -5% au niveau des ventes (vs 0%) et -6% du core BPA (vs 0% initialement)', souligne la banque privée.



'Le consensus et nous-mêmes avions déjà en grande partie intégré cet effet mais nous pouvons tout de même envisager une révision marginale de l'ordre de 1/2% sur les ventes et de 1% sur le core BPA', insiste Oddo.





A la Bourse de Zurich, l'action Roche s'inscrivait en hausse de 1,1% jeudi matin dans le sillage de cette publication.















