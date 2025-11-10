Roche-Le fénébrutinib contre la SEP atteint l'objectif principal d'un essai de phase avancée

Le logo du groupe pharmaceutique suisse Roche

Le fabricant suisse de médicaments Roche a déclaré lundi qu'un essai clinique de phase avancée évaluant son candidat médicament contre la sclérose en plaques (SEP), le fenebrutinib, dans le traitement de la forme récurrente de la maladie, avait atteint son objectif principal.

Le fénébrutinib s'est avéré réduire de manière significative le taux de rechute annualisé par rapport au tériflunomide, également connu sous le nom d'Aubagio, sur une période d'au moins 96 semaines de traitement, a déclaré le groupe dans un communiqué.

Dans une autre étude, le candidat-médicament de Roche s'est avéré au moins aussi efficace que son propre médicament Ocrevus pour retarder la progression de la sclérose en plaques primaire progressive, selon Roche.

Le fénébrutinib appartient à une classe de composés connus sous le nom d'inhibiteurs de la tyrosine kinase de Bruton (BTK), pour lesquels Sanofi est également engagée dans une course au développement qui a vu les essais d'autres fabricants échouer.

Cette classe de médicaments est conçue pour bloquer sélectivement la réaction auto-immune nocive à l'origine de la sclérose en plaques, dans le cadre d'une approche plus ciblée que le traitement immunosuppresseur standard.

