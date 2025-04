Roche: le CHMP favorable à une nouvelle indication du Phesgo information fournie par Cercle Finance • 30/04/2025 à 15:55









(CercleFinance.com) - Roche annonce que le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments a émis un avis favorable pour la mise à jour de l'étiquetage de Phesgo, une combinaison sous-cutanée fixe de Perjeta (pertuzumab) et Herceptin (trastuzumab), dans le traitement du cancer du sein HER2-positif.



Cette mise à jour permettra l'administration à domicile par un professionnel de santé, après une première administration en milieu clinique.



Roche précise que cette option, plébiscitée par 91 % des patients, pourrait aussi alléger la pression sur les systèmes de santé et aussi apporter des bénéfices en matière de qualité de vie et de réduction des contraintes hospitalières.



Le laboratoire précise que l'avis du CHMP repose sur des données cliniques confirmant la faisabilité et la sécurité de l'administration à domicile.



Roche ajoute que Phesgo est déjà autorisé dans plus de 120 pays et que son usage permettrait de réduire les coûts d'administration jusqu'à 80 % en Europe de l'Ouest.





Valeurs associées ROCHE HLDG DR 269,300 CHF Swiss EBS Stocks +0,15%