Roche: lancement de tests pour le virus de l'hépatite E information fournie par Cercle Finance • 16/11/2023 à 09:28









(CercleFinance.com) - Roche annonce le lancement des tests sérologiques automatisés Elecsys Anti-HEV IgM et Elecsys Anti-HEV IgG pour la détection des infections par le virus de l'hépatite E (HEV) dans les pays acceptant le marquage CE.



Ces nouveaux tests permettent aux cliniciens de diagnostiquer les infections aiguës et chroniques chez les patients présentant ou non des signes de la maladie, comme le recommande l'Association européenne pour l'étude du foie (EASL).



'Un tiers de la population mondiale pourrait être à risque d'infection par le virus de l'hépatite E', rapporte le groupe de santé suisse, dont le panel de tests pour le diagnostic différentiel des hépatites virales aiguës couvre ainsi les virus A, B, C et E.





