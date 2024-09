Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Roche: la FDA a approuvé Tecentriq Hybreza information fournie par Cercle Finance • 13/09/2024 à 08:03









(CercleFinance.com) - Roche a annoncé que la Food and Drug Administration (FDA) américaine a approuvé Tecentriq Hybreza TM (atezolizumab et hyaluronidase-tqjs), le premier et le seul inhibiteur de PD-(L) pour injection sous-cutanée (SC), sous la peau, pour les patients aux États-Unis.



Tecentriq Hybreza peut être injecté par voie sous-cutanée en sept minutes environ, contre 30 à 60 minutes pour la perfusion intraveineuse (IV) standard de Tecentriq (atezolizumab).



Il sera disponible pour toutes les indications IV de Tecentriq approuvées pour les adultes aux États-Unis, y compris certains types de cancer du poumon, du foie, de la peau et des tissus mous.



' En permettant l'administration sous-cutanée d'une immunothérapie contre le cancer, Tecentriq Hybreza offre désormais aux patients atteints de plusieurs types de cancer et à leurs médecins une plus grande flexibilité et un plus grand choix d'administration du traitement ', a déclaré Levi Garraway, MD, Ph.D., directeur médical et responsable du développement mondial des produits chez Roche.





