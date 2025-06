Roche: l'UE a approuvé le comprimé Evrysdi pour l'AS information fournie par Cercle Finance • 04/06/2025 à 09:06









(CercleFinance.com) - Roche annonce que son comprimé Evrysdi a été approuvé par la Commission européenne comme traitement contre l'amyotrophie spinale (AS).



Evrysdi est le seul traitement de fond non invasif disponible pour les personnes atteintes d'amyotrophie spinale (AS).



L'approbation repose sur les données d'une étude de bioéquivalence ( NCT04718181 ) évaluant la formulation du comprimé de 5 mg d'Evrysdi, qui peut être avalé entier ou dispersé dans l'eau.



Evrysdi est conçu pour traiter l'amyotrophie spinale (AS) en augmentant et en maintenant la production de protéine SMN dans l'ensemble du système nerveux central (SNC) et dans les tissus périphériques.



' Le nouveau comprimé Evrysdi, avec sa flexibilité d'administration, représente une avancée vers une prise en charge plus polyvalente de l'amyotrophie spinale ', a déclaré Levi Garraway, MD, Ph.D., médecin-chef et responsable du développement mondial des produits chez Roche.



' Avec plus de 18 000 personnes traitées à ce jour, l'efficacité, la sécurité et la praticité prouvées d'Evrysdi ont considérablement amélioré l'évolution de la maladie chez les personnes atteintes d'amyotrophie spinale. '





