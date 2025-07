Roche: feu vert de l'UE pour Itovebi contre le cancer du sein information fournie par Cercle Finance • 23/07/2025 à 11:37









(Zonebourse.com) - Roche annonce que la Commission européenne a approuvé Itovebi (inavolisib), en association avec le palbociclib et le fulvestrant, pour le traitement du cancer du sein localement avancé ou métastatique, de type ER-positif, HER2-négatif, avec mutation PIK3CA, chez les patientes adultes en rechute après un traitement endocrinien adjuvant.



L'approbation repose sur les résultats d'une étude de phase III qui montre une réduction de 57 % du risque de progression ou de décès, ainsi qu'un gain de survie globale de 33 %.



Roche souligne que cette combinaison retarde également le recours à la chimiothérapie d'environ deux ans.

Le laboratoire précise que d'autres essais de phase III sont en cours pour élargir les indications d'Itovebi.





Valeurs associées ROCHE HLDG 273,000 CHF Swiss EBS Stocks +1,94%