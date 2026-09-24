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Roche et Atavistik Bio signent un accord de recherche pharmaceutique d'une valeur pouvant atteindre 2 milliards de dollars
information fournie par Reuters 24/09/2026 à 16:28
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un commentaire de Roche au troisième point)

par Kunal Das

Atavistik Bio a annoncé jeudi avoir signé un accord avec le laboratoire pharmaceutique suisse Roche

ROPC.S d'une valeur potentielle de près de 2 milliards de dollars, paiements d'étapes compris, en vue de développer des traitements par voie orale contre les maladies cardiovasculaires, rénales et métaboliques.

Voici quelques détails:

* Dans le cadre de cet accord,la société de développement de médicaments Atavistik recevra 70 millions de dollars d’acompte et pourrait percevoir jusqu’à 1,9 milliard de dollars de paiements d’étapes liés à la recherche, au développement et à la commercialisation, auxquels s’ajouteront des redevances sur les ventes des médicaments approuvés, a indiqué cette société privée spécialisée dans le développement de médicaments.

* Ce partenariat porte sur plusieurs cibles thérapeutiques et s'appuiera sur la technologie propriétaire d’Atavistik pour identifier des sites cachés sur les protéines responsables de maladies, ce qui pourrait permettre de développer des médicaments ciblant des cibles que les méthodes conventionnelles ont du mal à atteindre, tout en réduisant les effets indésirables.

* La capacité d’Atavistik à travailler sur des cibles complexes a rendu cette technologie particulièrement adaptée à l’unité de recherche pharmaceutique de Roche, tandis que les traitements potentiels issus de ce partenariat pourraient être utilisés seuls ou en association avec des thérapies existantes afin d’améliorer les résultats pour les patients, a déclaré Roche à Reuters.

* Atavistik dirigera les premières phases de découverte et de recherche, tandis que Roche se chargera des essais en laboratoire et sur l’homme, des démarches réglementaires et de la commercialisation, a précisé Atavistik.

* Atavistik continuera à développer ses propres traitements pour les maladies sanguines rares, notamment la télangiectasie hémorragique héréditaire, qui provoque des malformations des vaisseaux sanguins.

* Les deux entreprises n’ont pas divulgué le nombre de cibles concernées par ce partenariat ni fourni de calendrier de développement.

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