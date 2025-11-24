Roche élargit son partenariat avec l'américain Veeva dans l'IA
information fournie par Zonebourse 24/11/2025 à 17:01
Dans un communiqué, la société californienne indique que le laboratoire bâlois a décidé de déployer sa suite Vault CRM au niveau des équipes sur le terrain de sa branche Roche Pharma.
'Grâce aux données et à l'IA, Vault CRM nous aidera à créer des interactions plus personnalisées, donnant à nos équipes les informations nécessaires pour mieux soutenir les professionnels de la santé et les patients qu'ils servent', a expliqué déclare Wafaa Mamilli, le responsable du numérique et de la technologie chez Roche.
Veeva, qui rappelle collaborer avec Roche depuis 2020, explique que Vault CRM fait partie de la suite d'applications Vault CRM constituant la base de son offre d'exécution commerciale, dont les IA agentiques Free Text Agent, Voice Agent, Pre-call Agent et Media Agent devraient être disponibles en décembre 2025.
Veeva, qui fournit des services de 'cloud' sectoriel aux sciences de la vie avec des logiciels, des données et des conseils commerciaux - revendique actuellement plus de 1 500 clients, allant des plus grandes sociétés biopharmaceutiques mondiales aux entreprises biotechnologiques émergentes.
