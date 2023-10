Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Roche: données prometteuses dans la sclérose en plaques information fournie par Cercle Finance • 13/10/2023 à 16:18

(CercleFinance.com) - Roche fait savoir que de nouvelles données issues d'une étude de phase II ont montré que le fénébrutinib oral expérimental pouvait traverser la barrière hémato-encéphalique et réduire les lésions cérébrales chez les personnes atteintes de sclérose en plaques récurrente (SEP-RR).



Le profil d'innocuité du fénébrutinib était cohérent avec celui des essais cliniques antérieurs et en cours menés à ce jour auprès de plus de 2 500 personnes.



' Ces résultats intéressants soulèvent la possibilité que le fénébrutinib ralentisse en partie la progression de la SEP-RR en agissant directement dans le cerveau ', a déclaré Levi Garraway, M.D., Ph.D., médecin-chef de Roche et responsable du développement mondial des produits.



' Ces données, que nous confirmons actuellement dans des essais pivots sur la SEP récurrente et progressive, suggèrent que le fénébrutinib pourrait avoir le potentiel de contrecarrer l'inflammation aiguë et chronique dans le cerveau afin de réduire l'activité de la maladie chez les personnes atteintes.'