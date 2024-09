Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Roche: données positives dans la néphrite lupique information fournie par Cercle Finance • 26/09/2024 à 09:08









(CercleFinance.com) - Roche indique que l'étude de phase III REGENCY portant sur Gazyva/Gazyvaro dans la néphrite lupique active, a atteint son critère d'évaluation principal, démontrant des bénéfices thérapeutiques statistiquement et cliniquement significatifs.



Le laboratoire de santé suisse précise que son Gazyva/Gazyvaro est conçu pour cibler une cause sous-jacente de la néphrite lupique, dans le but de prévenir ou de retarder la progression vers une insuffisance rénale terminale.



Dans l'étude, une proportion plus élevée de personnes traitées par Gazyva/Gazyvaro plus un traitement standard a obtenu une réponse rénale complète à 76 semaines par rapport à celles traitées par le traitement standard seul.



Ces données seront partagées avec les autorités sanitaires, dont la FDA des États-Unis et l'Agence européenne des médicaments, dans le but de rendre cette nouvelle option de traitement potentielle pour la néphrite lupique disponible dès que possible.





