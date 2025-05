Roche: données de suivi favorables dans le LDGCB information fournie par Cercle Finance • 23/05/2025 à 07:45









(CercleFinance.com) - Roche fait part de données favorables de suivi à deux ans de l'étude de phase III STARGLO, évaluant son Columvi chez les patients atteints de lymphome diffus à grandes cellules B (LDGCB) en rechute ou réfractaire.



Ces données continuent de démontrer une amélioration cliniquement significative de la survie globale avec un bénéfice de survie de 40% pour les personnes atteintes d'un LDGCB en rechute ou réfractaire qui ne sont pas candidates à une greffe.



'89% des patients dont le cancer avait complètement répondu à la fin du traitement par Columvi en association avec la chimiothérapie étaient encore en vie et 82% ne présentaient aucun signe de cancer un an après le traitement', ajoute Roche.





