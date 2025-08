Roche: données de suivi à cinq ans positives pour Susvimo information fournie par Cercle Finance • 04/08/2025 à 08:17









(Zonebourse.com) - Roche fait part de données positives à cinq ans de l'étude de phase III Portal, une extension à long terme de l'étude de phase III Archway, évaluant son Susvimo pour le traitement de la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) néovasculaire.



Ils montrent que la durabilité immédiate et prévisible de Susvimo s'est maintenue pendant cinq ans, environ 95% des personnes recevant un traitement tous les six mois ne nécessitant aucun traitement supplémentaire avant chaque renouvellement.



Selon ces données, qui ont été présentées lors de la réunion annuelle 2025 de l'American Society of Retina Specialists (ASRS) à Long Beach (Californie), Susvimo a aussi été bien toléré et présente un profil d'innocuité bien caractérisé.



'Dans le monde, environ 20 millions de personnes vivent avec la DMLA néovasculaire ou 'humide', principale cause de perte de vision chez les personnes de plus de 60 ans', rappelle le groupe de santé helvétique.





Valeurs associées ROCHE HLDG DR 252,100 CHF Swiss EBS Stocks -1,94%