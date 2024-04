Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Roche: données de phase II positives dans l'hypertension information fournie par Cercle Finance • 08/04/2024 à 08:00









(CercleFinance.com) - Roche et Alnylam font état de résultats détaillés positifs pour une étude de phase II évaluant une dose sous-cutanée unique de zilebésiran ajoutée à l'un des trois antihypertenseurs standards, chez les patients présentant une hypertension insuffisamment contrôlée.



L'étude KARDIA-2 a atteint son critère d'évaluation principal, démontrant des réductions additives de la pression artérielle systolique ajustées par placebo allant jusqu'à 12,1 mmHg au troisième mois, des résultats statistiquement et cliniquement significatifs.



Zilebesiran a aussi démontré un profil d'innocuité et de tolérabilité encourageant lorsqu'il est ajouté aux antihypertenseurs standards. Ces données ont été présentées lors de la session scientifique annuelle de l'American College of Cardiology (ACC).



Roche et Alnylam ont maintenant lancé l'étude de phase II KARDIA-3 pour évaluer l'efficacité du zilebesiran lorsqu'ajouté à deux médicaments contre l'hypertension ou plus chez des personnes souffrant d'hypertension non contrôlée à haut risque cardiovasculaire.





