 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 729,00
+0,30%
Indices
Chiffres-clés

Roche dévoile des données positives dans la DMLA humide
information fournie par Cercle Finance 05/09/2025 à 08:17

(Zonebourse.com) - Roche fait part de nouvelles données issues des études AVONELLE-X et SALWEEN, qui renforcent l'efficacité, l'innocuité et la durabilité de son Vabysmo (faricimab) dans la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) néovasculaire ou 'humide'.

Dans AVONELLE-X, le plus grand essai d'extension à long terme dans la DMLA, le contrôle de la maladie et la durabilité ont été maintenus sur 4 ans, avec près de 80% des patients sous dose prolongée à la fin de l'étude.

Dans SALWEEN, plus de 60% des personnes atteintes de vasculopathie choroïdienne polypoïdale, une forme difficile de DMLA, n'ont montré aucun signe de lésions dommageables, et des améliorations de la vision cliniquement significatives ont été observées.

Le groupe de santé suisse ajoute que Vabysmo a été bien toléré avec un profil d'innocuité constant à long terme dans la DMLA humide dans ces deux études, dont les données sont présentées lors du 25e congrès Euretina à Paris.

Valeurs associées

ROCHE HLDG DR
275,700 CHF Swiss EBS Stocks 0,00%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank