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Roche dévoile des données et Berenberg fait le point avant les trimestriels
information fournie par AOF 21/10/2026 à 15:42

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(Zonebourse.com) - Le groupe pharmaceutique suisse ( 0,09%, à 390,25 euros) présente cette semaine plus de 40 résumés scientifiques à l'occasion du congrès MS Toronto 2026, qui se tient du 21 au 23 octobre. Les données clés portent sur son candidat-médicament Fenebrutinib ainsi que sur ses traitements Ocrevus (ocrelizumab) et Enspryng (satralizumab).

Les données des essais pivots FENhance 1 & 2 (sclérose en plaques récurrente, SPR) et FENtrepid (sclérose en plaques primaire progressive, SMPP) positionnent Fenebrutinib comme une option thérapeutique orale à haute efficacité. Le traitement a permis de réduire le volume des lésions à expansions lentes jusqu'à 30%.

Concernant l'Ocrevus, l'efficacité a été confirmée chez les jeunes et les seniors. A la suite de l'approbation pédiatrique accordée par la Commission européenne (après la FDA en mai), les données d'une étude de phase ont révélé que 90% des enfants âgés de 10 à 17 ans atteints de SEP récurrente-rémittente sont restés exempts de poussées sur deux ans. Par ailleurs, selon une autre étude, 53% des patients âgés de plus de 55 ans n'ont présenté aucune progression du handicap après deux ans sous Ocrevus, démontrant une efficacité constante avec l'âge.

Enfin, l'Enspryng a permis une amélioration de la récupération après une poussée chez les patients atteints de MOGAD (maladie associée aux anticorps anti-MOG).

L'avis de Berenberg avant la publication trimestrielle de demain

La banque allemande table sur un chiffre d'affaires groupe de 15,8 milliards de francs suisses, avec dans le détail des ventes Pharma de 12,3 milliards de francs suisses et des ventes Diagnostic de 3,5 milliards de francs suisses, le tout en ligne avec le consensus. Un effet de change positif de 1% est également prévu.

Les analystes estiment que le prochain catalyseur d'importance est la décision des autorités sanitaires américaines (FDA) concernant le Giredestrant dans le cancer du sein adjuvant (30 novembre) et en deuxième ligne et plus (18 décembre). Enfin, les données de phase III pour l'Afimkibart (colite) sont prévues au premier semestre 2027.

Berenberg signale que Roche a traversé avec succès une période de forte érosion de ses médicaments historiques, soutenue par la solide croissance de ses actifs (Ocrevus, Hemlibra, Phesgo, Vabysmo et Polivy). Globalement, le groupe Roche est en mesure de délivrer une croissance du chiffre d'affaires à un chiffre moyen, avec un potentiel d'élargissement de marges qui figurent déjà parmi les plus élevées du secteur.

La recommandation reste à conserver sur l'action Roche, avec une cible de cours de 350 euros.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 21/10/2026 à 15:42:00.

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