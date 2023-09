Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche: deuxième plus fort repli du SMI, Berenberg dégrade information fournie par Cercle Finance • 05/09/2023 à 14:47









(CercleFinance.com) - Roche accuse mardi la deuxième plus forte baisse de l'indice SMI de la Bourse de Zurich, pénalisé par un abaissement de recommandation des analystes de Berenberg.



'Roche offre indéniablement des atouts en termes de valorisation, avec un cours de Bourse qui s'échange en-dessous de la valeur de ses actifs marchands', souligne le bureau d'études dans une note publiée dans la matinée.



'Malgré cela, les catalyseurs susceptibles de libérer de la création de valeur demeurent nébuleux', estime toutefois Berenberg.



'Les récentes acquisitions sont pour le moins encourageantes, mais il faudrait une opération bien plus significative pour renforcer les espoirs quant à une véritable relance du pipeline', conclut-il.



Berenberg abaisse ainsi sa recommandation de 'achat' à 'conserver' avec un objectif de cours ramené de 320 à 290 francs suisses. Il relève dans le même temps son conseil sur Sanofi de 'conserver' à 'achat'.





