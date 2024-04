Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Roche: désignation pour un test dans Alzheimer information fournie par Cercle Finance • 11/04/2024 à 08:00









(CercleFinance.com) - Roche annonce que son test Elecsys pTau217, développé en collaboration avec Eli Lilly, a reçu la désignation de dispositif révolutionnaire (breakthrough device designation) de la FDA des États-Unis, afin de soutenir le diagnostic précoce de la maladie d'Alzheimer.



Ce test sanguin sera utilisé pour aider à identifier chez les individus la présence ou l'absence de pathologie amyloïde, une caractéristique clé de cette maladie, ce qui peut aider à s'assurer que les patients sont en mesure de recevoir des soins appropriés.



Pour rappel, la désignation est conçue pour accélérer le développement et l'examen de certains instruments médicaux. S'il est approuvé, le test pourrait ainsi contribuer à élargir rapidement l'accès à un diagnostic plus rapide et plus précis de la maladie d'Alzheimer.





