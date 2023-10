Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche: des résultats positifs dans le cancer du poumon information fournie par Cercle Finance • 18/10/2023 à 09:37









(CercleFinance.com) - Roche a annoncé mardi que son comprimé Alecensa avait permis de réduire de 76% le risque de décès au sein d'un groupe de patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules (CBNPC), un niveau jugé 'sans précédent' par le groupe biopharmaceutique.



Le laboratoire suisse précise que l'essai de phase III a également démontré que le médicament avait réduit de 76% le risque de récurrence de la maladie par rapport à une chimiothérapie seule chez les individus atteints d'un cancer bronchique non à petites cellules dit 'ALK positif' suite à une chirurgie.



A titre d'indication, environ 5% des patients atteints d'un CBNPC expriment une fusion du gène ALK.



Suite à ces résultats, Roche dit travailler avec les autorités sanitaires mondiales en vue de commercialiser 'le plus tôt possible' Alecensa, découvert par sa filiale japonaise Chugai, dans cette indication.



Le traitement est aujourd'hui disponible dans une centaine de pays, mais uniquement pour les patients atteints d'une CBNPC ALK positif avancé (métastasique).



Son étude a été conduite sur 257 patients.



Malgré cette annonce, le titre Roche reculait de 0,6% mercredi matin en Bourse de Zurich.





