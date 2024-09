Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Roche: des résultats de phase III positifs dans la grippe information fournie par Cercle Finance • 19/09/2024 à 09:53









(CercleFinance.com) - Roche fait part de premiers résultats positifs de l'étude de phase III CENTERSTONE sur l'antiviral Xofluza, qui a atteint son critère d'évaluation principal en démontrant une réduction de la transmission des virus de la grippe.



Une dose orale unique de Xofluza prise par des personnes infectées par la grippe a en effet réduit considérablement la probabilité que d'autres membres de leur ménage contractent le virus. Le produit a été bien toléré et aucun nouveau signal d'innocuité n'a été identifié.



'C'est la première fois qu'un antiviral utilisé dans le traitement d'une maladie virale respiratoire a démontré un avantage en matière de réduction de la transmission dans une étude mondiale de phase III', met en avant le groupe de santé suisse.





