Roche: des restrictions posologiques pour Elevidys information fournie par Cercle Finance • 16/06/2025 à 07:25









(CercleFinance.com) - Roche indique que l'administration du dosage aux patients non ambulatoires atteints par la dystrophie musculaire de Duchenne, quel que soit leur âge, est désormais suspendue en milieu clinique et interrompue dans le cadre commercial.



Après un examen clinique approfondi, le rapport bénéfice-risque de l'utilisation de cette thérapie génique chez les patients non ambulatoires atteints de Duchenne a en effet été réévalué, à la suite de deux cas d'insuffisance hépatique aiguë mortelle.



Roche travaille en étroite collaboration avec les autorités sanitaires, les enquêteurs et les médecins prescripteurs concernés pour s'assurer qu'ils sont informés et que les soins aux patients sont modifiés en conséquence.



Le laboratoire suisse précise cependant que le rapport bénéfice-risque du traitement par Elevidys chez les patients ambulatoires atteints de la maladie de Duchenne reste positif et que les orientations thérapeutiques restent inchangées.





