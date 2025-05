Roche: des données positives en sclérose en plaques information fournie par Cercle Finance • 30/05/2025 à 08:50









(CercleFinance.com) - Roche fait état de nouvelles données pour le févébrutinib démontrant une suppression presque complète de l'activité de la maladie et de la progression de l'invalidité jusqu'à deux ans, chez les personnes atteintes de sclérose en plaques récurrente.



Selon ces derniers résultats de l'étude de phase 2 FENopta, les patients sous fénébrutinib présentaient de faibles taux de poussées, les données montrant qu'il n'y avait pas de lésions cérébrales actives ou de progression de l'invalidité.



Le profil d'innocuité du fénébrutinib s'est révélé conforme aux données précédentes, dans cette étude dont les résultats ont été présentés lors de la réunion annuelle du Consortium of Multiple Sclerosis Centers (CMSC) à Phoenix, en Arizona.



Trois essais cliniques de phase 3 sont en cours, dont FENhance 1 et 2 dans la sclérose en plaques récurrente et FENtrepid dans la sclérose en plaques progressive primaire, les premières données de ces études étant attendues en fin d'année 2025.





Valeurs associées ROCHE HLDG DR 260,200 CHF Swiss EBS Stocks 0,00%