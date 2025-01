Roche: des données positives à deux ans pour Elevidys information fournie par Cercle Finance • 27/01/2025 à 09:30









(CercleFinance.com) - Roche fait part de premiers résultats positifs de la deuxième année d'EMBARK, une étude de phase III sur Elevidys, la première thérapie génique approuvée pour le traitement des personnes atteintes de dystrophie musculaire de Duchenne.



Des améliorations statistiquement et cliniquement significatives ont ainsi été observées dans trois mesures clés de la fonction motrice (évaluation ambulatoire North Star, temps de montée et marche/course de 10 mètres), par rapport à un groupe témoin externe non traité.



Les différences fonctionnelles entre les individus traités par Elevidys et ceux du groupe témoin externe ont augmenté entre un et deux ans après l'administration. Ensemble, ces résultats démontrent ainsi un bénéfice constant et durable en faveur d'Elevidys.





